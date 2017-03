Andere artikelen







Op een oude fiets moet je het leren? Okee, maar wat HET is mag je zelf invullen. Deze kreet borrelde boven toen toen ik deze oude stumper zag. Dit is dus die oude fiets. En écht oud hè, niks lekker een tikkie antiek. OUD. Ik had wel een beetje met het ding te doen. Heb je je jarenlang als vervoermiddel vooruit laten trappen, eindig je zó.. weggegooid, in de berm. Da's toch sneu? Op z'n minst nog een aantal rondjes naar de fietsenmaker, en dan uiteindelijk.. (ssssst.. kom even hier met je oor, dat moet die stumper niet horen: oud ijzer...). Nou ja, recyclen- het woord zegt het al: weer fietsen. Re- cyclen. Toch eigenlijk een beetje vreemd, zo'n einde. Want met dat recyclen komen er ondanks de leeftijd vast weer nieuwe fietsjes van. Gemiste kans!

01 maart 2017

