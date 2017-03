Meer lepelaars

Andere artikelen







Dát was mazzel! Ten eerste: in tegenstelling met de verwachtingen was het uitermate prettig weer om een eind te lopen, vooral met de wind in de rug. Maar we kregen er een bonusje bij, alhoewel, bonusJE.. zeg maar rustig een uitermate volwassen bonus! Iets wits, een heel eind verderop in grasland. Tja, dan krijg ik even geweldig de pest in, want de camera waarmee ik zo vertrouwd was heeft de geest gegeven. Nou had ik er nog 2, die destijds toch wat tegenvielen. Met de ene was ik wat aan het oefenen toen ie dichtsloeg. Geen beweging meer in te krijgen. Oké, blijft de laatste. Daar behelp ik me nu dus mee. Instellen is al een crime, laat staan hanteren. Z'n voordeel is een koordje om m'n nek dus vliegensvlug mijn jaszakken doorploegen op zoek naar, da's verleden tijd. Want ja, ik wil geen grote. Mooie foto's, veel mooier, maar een eind lopen met een molensteen om m'n nek, mwah. Waar was ik? O ja, iets wits verderop. Daar hadden laatst een grote zilverreiger gezien, dus ik dacht.. maar niet! Het bleken lepelaars. Wel zeven. Een schietgebedje richting cameraatje en hopla, knippen maar. Het resultaat kan vele malen beter maar ik ben tevreden.

