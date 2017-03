Dekselse zondag













Tja, dat soort onderwerpen krijg je als je meedoet aan het fotogedoe op zondag. De gekste zaken komen voor de lens. Dekselse Benneke.. Maar goed, we maken er wel weer wat van, toch? Zal ie het lid op de neus krijgen! Het hele huis omgeploegd op zoek naar fotogenieke deksels. Een van de voordelen van de zondagse fotogein, je ziet weer es wat je allemaal in huis hebt! In mijn geval vrij veel, verzamelbloed is de schuldige, kan ik ook niks aan doen. Mijn moeder spaarde suikerzakjes, dus wie weet is het háár schuld. Speurtocht door huis en omgeving dus: willen de deksels zich melden voor een photoshoot? Dat wilden ze. De één na de ander ging model staan. Alle potten en pannen stonden te bibberen zonder hun hoofddeksel. Behalve het steelpannetje, maar dat heeft er nooit een gehad.

MO



























voorraadpotdeksel





containerdeksels