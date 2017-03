Alle duiven..

Andere artikelen







Alle duiffies op de Dam? Welnee, gewoon hier, in m'n achtertuin. En ook niet álle, dat zou wat erg veel worden. Wel beide soorten die dagelijks een hapje meepikken met het andere gevogeltje. Houtduif en turkse tortel. Grappig te zien hoe verschillend elke vogel op visite komt. Deze tortel blijft zitten ook al sta ik pal voor het raam, de partner smeert em zodra ie maar dénkt dat ik beweeg, in de verte. Ik zou graag weten hoe de rustige daarover denkt. De houtduiven zijn schuwer, al begint het blijkbaar te wennen, dat grote monster achter glas. Of het is doorgedrongen dat ik het meende, toen ik eens uitlegde dat ik geen duivenbout blief. Zij bezorgen me dagelijks plezier, en ik bezorg ze een lekkere hap. Iedereen happy, toch?

MO









turkse tortel









Geplaatst op 04 maart 2017

Charissa46 04 mrt 2017 09:00 Duiven in de tuin ... het zijn mooie foto's geworden. En een leuk stukje geschreven. Maar niet iedereen is er blij mee. Ze willen nog wel eens iets laten vallen. Op ons chaletje zitten soms hele klodders. Ook proberen ze de vogels weg te houden bij het voederhuisje ... maar zo is de natuur.

Dan heb ik nog de herinneringen aan een vroegere tijd. We hadden 100 postduiven. Wel en geen leuke herinneringen daaraan. Als draaide om de duiven. Deze man heeft het eindpunt dan ook niet gehaald, maar dat lag niet alleen aan de duiven



Gert en Hermien op mijn nuchtere maag. Ik ga eerst maar even eten.



Fijne dag verder