Nieuwe wijk in aanbouw









Tja, ook hier groeit het buitengebied steeds verder dicht. We zijn ook met z'n zovelen.. en ik zie de uitbreiding met een tikkeltje angst groeien, naderen. Gek eigenlijk, want door die groei ben ik hier toch echt ooit ook zelf terechtgekomen. Maar ja.. Nu kan het nog, even een eindje lopen en hopla- buitengebied. Nóg wel. Maar er wordt druk gewerkt aan de zoveelste wijk. Niet zomaar die simpele huisjes van waar ik woon- overigens tot volle tevredenheid hoor- nee, een mooie wijk. Villa's dus. En villa's vragen meer ruimte dan de- hoe zeg ik dat nou netjes- simpele wijken. Waar naar mijn smaak dus helemaal niks mis mee is. Ben ik dus met weinig tevreden? Hmmm... ruimte, weilanden, rust.. Noem dat maar niks!

MO