Smienten









Elke wandeling zien we ze weer: smienten. Druk kletsend doen ze hun roepnaam eer aan: fluiteend. Wiewiew! De heren hebben een oranje kuifje met een gele vlek erin, of ze een schepje vanillevla morsten. Aan welke menselijke kwaker doet me dat nou ineens denken? Heet nog Donald ook.. De meiden zijn (uiteraard) bescheidener, een prachtig bruin-in-variatie verenpakje. Grote groepen, waar druk gebabbeld wordt, maar ditmaal hadden twee stelletjes de rust gezocht om een dutje te doen. Slaap eendje slaap.. Mij gaf het de gelegenheid wat rustiger een plaatje van ze te maken. Waarvoor dank!

MO