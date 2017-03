Modderen









Soms is het even allemaal maar zo zo. Wat? Alles. Maar ja, stilstand is achteruitgang dus je moet dóór. Zo ben je dan twijfelend aan de zin van maakt-niet-uit-wat aan het modderen. Ik wel. Zoals laatst. Ik wilde even géén politiek als 't u beliefd want die opgeblazen trumpsmoel komt me mijn strot uit, en oei, verkiezingen hier, was ook leuk, met blondy wauwelend op tv. UIT dat kreng= de tv dus. Het klimaat dendert achteruit, wanneer wordt het ons te heet onder de voetjes en kunnen we het tij nog keren? Dat soort vragen, die uiteraard pas kunnen worden beantwoord als mijn generatie rust in- eh.. Ik hoop voor mijn nazaten van harte: vrede.

MO