Flikker maar weg..









Het is de gewoonste zaak geworden. Je lust wel een slokje, een snoepje, onderweg. Dat komt mooi uit want je hebt het gewenste spul gelukkig bij je. Hè, heerlijk! En oeps- óp. Kwák. Weg. Langs de weg is de investering van scholieren en ander volk goed te zien. Pepdrankjes maken/verkopen is goeie bussiness, duidelijk. Tandartsen en ander onmisbaar ongerief wrijven in hun handjes. Ik verdenk ze soms aandelen te hebben in die smikkelwaar. Niet alleen gebitten gaan er aan, voor de omgeving is het ook niet fijn. Nog even afgezien van het uiterlijk als je langs zo'n openbare vullisbelt sloft, er komt een berg ongewenst spul in het milieu. Soms ben ik flink en ga ik rapen. Maar het is onbegonnen werk. Zeker als er ineens een onbeheerde surfplank (denk ik) langs dobbert. Of een brok muur? Dat kan je niet eens eten!

Wat hebben we in vredesnaam fout gedaan in de opvoeding, destijds, of zijn de daders niet alleen de jonkies? Het achterlicht zal een ongelukje geweest zijn.

MO