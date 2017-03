Zorgelijk









Dat wist je niet hè? Dat ook een vogel zorgen kan hebben. Ik eerlijk gezegd ook niet hoor, maar ik zág het duidelijk. De lichaamstaal van deze meerkoet liet niets te raden over. Sjongejongejonge wat had ie het zwaar.. en troosten kan je zo'n beest niet. Stel, ik was op 'em afgelopen, om vriendelijk te vragen of ik ergens mee zou kunnen helpen misschien. Was ie gegarandeerd op de vlucht geslagen: een zorg erbij dus. Veel meer dan meewarig nastaren zat er niet in. Nou ja, een fotootje maken dan, en zo zijn zorgen wereldkundig maken. Wie weet wat voor effect dat zou hebben. O ja, én ik heb er natuurlijk ook weer een blogje bij.. ook niet verkeerd!

MO