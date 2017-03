Zondagse wenskaarten









Dát is mazzel hebben, dit zondagse onderwerp: ik heb een zwak voor wenskaarten. Dus slof ik ergens een winkel in waar zo'n kaartenstander staat, je hebt geen kind meer aan me, ik ben zoet. En gegarandeerd kom ik met een handjevol thuis. Zó leuk immers om te sturen! Om te krijgen ook, het prikbord doet gewillig dienst, maar wat leuker is, sturen of krijgen, die pret ligt redelijk in balans. Fluitje van een cent dus, dit zondagse foto-thema! Nou ja, dat zeg ik nou wel, maar het kiezen alleen al was een toer. En om eventuele copyright-sores te voorkomen heb ik ze allemaal als deeltjes samengevat. Bonte bedoening is het geworden. Mocht het grijzig weer zijn, een kaartje kleurt je dag!

MO