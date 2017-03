Ritje ver weg en terug











Familie ver weg, voor gade en voor mij. Zuiderling en westerling, samen verdwaald in het noorden. En familie in oost. Dus treinen naar zuidoost vanuit noord. Niks mis mee, want aan het eind van de treinrit lokt de boswandeling om tot het einddoel te komen. En tja, veel bomen vind ik hier niet. Dat is dus een bonusje! Lopen vanaf het station moet dwars door het bos. De geuren alleen al! Cameraatje draait overuren. Moet zorgen voor een buffertje voor als.. want heel soms zeurt het in mijn hoofd. Waar is het strand, en waar zijn de duinen, mekkert het dan. Alsof ik het hier vervelend vind. Stom hoofd. En dan komt die wandeling, met glooiende paden door bos. Laat dan die zee maar zitten, ik ben met bomen ruim tevreden. Vandaar dat ik ze hier even laat zien.

