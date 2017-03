Waar zouden we zijn zonder de..









..Trein? Nergens. Nou ja, niet daar waar we nu wél waren. 't Is een end lopen hoor, dat red ik niet in een dagje. Treinen dus. Altijd al leuk gevonden al begint de liefde wat te tanen. Beetje héél erg druk aan 't worden, logisch ook, we zijn met z'n zovelen. Onderweg- tussen de rails- relaxed aan het kijken naar de snelwegen, óók vol, maar dan zit ik toch gerieflijker. Desnoods even de oogjes dicht, iets dat me op die snelweg niet erg verstandig lijkt. Koffie thee limonade.. is je dat op die snelweg wel es aangeboden? Ik bedoel maar. En het oude argument : ja, maar met de auto stop je voor de deur waar je wezen moet.. mij lijkt het stug, alles zit vol blik. Bovendien, stel dát.. dan moet je naar de sportschool en ik beweeg ruim voldoende. Ja, zónder auto. De perrons zijn de rail-versie van snelweg: rennende mensen om gauwgauw de aansluiting nog te halen. En dan snel weg. Ik had het (te) lang niet gedaan, en het beviel toch weer goed. MO