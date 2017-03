Kiezen









Niet dat ik iemand wil beïnvloeden hoor.. Maar toevallig was het wel: dat verkiezingsbord onderweg. Kijk, van huis uit was ik rood. Tot ik bedacht, da's leuk hoor, maar eh.. Wat moet je met meer centen als je nauwelijks meer kunt ademen? Als we de aarde doorgeven aan onze kinderen/kleinkinderen als volle vullisbak? Oeps.. dat was wel een binnenkomertje. Ben me er iets meer in gaan verdiepen. En het licht sprong van rood op groen. Rijkdom is leuk, centen zijn makkelijk. Zeker weten. Maar is dat het belangrijkste? Dacht et niet..

MO