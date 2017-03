"Je sporen nalaten- 2"









Er wórdt wat ingehaald. Gepasseerd, desgewenst. De oplettende lezer denkt nu: hoe dan, jij loopt toch altijd langs stille weggetjes? Inderdaad, langs de snelweg zal je me niet zien. Maar ik kan bewijzen dat ook hier, in ruimte en rust, veel wordt ingehaald. Of ik moet me geweldig vergissen en de automobilisten vinden het een leuk spelletje: door natte kleibermen sjezen. Willen misschien belangrijker lijken dan ze zijn, dus laten ze hun sporen op déze manier na, zoiets. Kán, maar ik zie dagelijks anders. Dat er van de ene kant een auto komt en van de andere kant.. boem? Nee hoor, keurig uitwijken. Tja, en als je dan op een smalle weg met bermen van klei en gras rijdt.. Hopla, MO weer een fotootje! Denk nou niet dat ik ze allemáál kiek. Dan had ik dagwerk en 8 is ruim voldoende voor weer een blubberblogje.. toch?

MO