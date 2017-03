Lijster op visite



Tja, en als ik "lijster" zeg dan hoor ik Adèle. Kan ik ook niks aan doen. Alleen lag deze lijster niet in de la.

Leuke verrassing was het wel, al dacht madame Merel daar héél anders over. Was dát even mazzel, nou ja, voor mij dan, want Merel joeg Lijster richting raam. En Lijster was banger voor Merel dan voor mij. Terecht natuurlijk, maar toch.

Ik snapte het ook wel van Ma Merel, die is zo broeds als wat, en dan duld je geen vreemdelingen op je terrein. Dat de tuin niet van haar maar van mij is, daar gaat ze luchthartig aan voorbij. Tenslotte woon ik er niet in en zij wel. Ik ben personeel. Zit wat in trouwens.. zodra madame zich aanwezig meldt ga ik rennen met lekkere hapjes.

Lijster wist van die verhoudingen niets en achtte- zéér vereerd- mij als ongevaarlijk. Nou ja, achter glas dan.

Haastte ik me een plaatje te schieten, dat was achteraf niet nodig. Lijster deed kalmpjes an en Merel liet het er bij.



MO