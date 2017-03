Luchtig









Een eindje lopen is soms lastig. Niet het lopen zelf, welnee, gewoon de ene voet voor de andere. Maar wel het tijdstip: gaan we nu? Dreigwolken. Tja, lopen is lekker maar in regen? Mwah.. ben ik eindelijk droog achter de oren regen ik nat! Da's niet mijn ideale wandeling. Uitstellen dus? Weerbericht checken. Over een kwartiertje kán ie. Wie daar achter zit weet ik niet maar je kan er donder op zeggen dat dan halverwege de bui losbarst. Zelfs geen ene boom om te schuilen. Dus eh..

Hoog Sammy kijk omhoog- en dat doe ik dus. Al valt het inschatten van de wolkensnelheid nog niks mee.

MO