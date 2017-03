Andere artikelen







Heerlijk weer om een eind te lopen laatst, na het stemmen. Valt de uitslag dan tegen, heb je dié winst in elk geval vast binnen. Nou ja, buiten. De paden op de lanen in, vooruit met flinke pas. Je ziet vanalles, lopend, logisch ook, je hoeft niet op je stuur te letten. Simpelweg linkervoet rechtervoet en zo almaar verder, letterlijk. Zo zag ik ook het eendenpaartje. Nou zie ik die veel vaker, al heb ik geen idee of het dezelfde zijn of steeds andere. Dit moeten dezelfde geweest zijn. Hoe ik dat weet? Ze scharrelden lekker door het gras in de berm, maar toen ze ons zagen naderen.. ik versta geen eends, maar de een moet tegen de ander gezegd hebben: wegwezen, straks staan we weer op vijftigplusser! En ze renden naar het water en doken bijna letterlijk onder. Nou já zeg!

Geplaatst op 20 maart 2017

