Wat eten we vandaag- een crusiale vraag want wat is er nou belangrijker dan eten, lékker eten. Tenslotte is dat de brandstof die de motor gaande houdt. Vies eten zou dat ook wel doen maar tja, oog en tong willen ook wat, samenspannend met de maag die gaat protesteren als de daagse hap er smerig uit ziet. Of eet jij- gesteld dat je dol bent op marsepein, graag dat heerlijke spul in de vorm van een drol? Ik zou me- nadat ik geroken had of het wel écht..- er overheen kunnen zetten. Maar ik ben dan ook ongeneeslijk verslaafd aan zoet. Al gaat een zak chips er ook wel in hoor, zó kieskeurig ben ik niet. Naturel graag, dat wel. Waar was ik? O ja, dat voedsel er prettig uit moet zien wil de maag gaan knorren. Kennelijk geldt dat niet voor iedereen, want deze vogels, die geplukt en verslonden waren, tja, hoe zeg je zoiets netjes.. Geen feestelijk gedekte tafel, laat ik het daar maar op houden. Nou blief ik toch al geen meeuw of eend, maar zo wel, dan zou me bij dit tafereel de trek vergaan, beslist. Wát een zootje.. En dan nog een dood zootje ook. Waarmee een herinnering opborrelt van iemand die als het eten werd opgediend blij sprak: ha lekker, dood vogeltje! En ja hoor, de kip was dood.

22 maart 2017

