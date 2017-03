Zondags ijs



Brrr? Welnee, lekker bij de warme kachel een teiltje ijs leeglepelen is toch zalig? Okee, beetje veel misschien, een teiltje. Dus haalde ik vanwege het beroemde smaken verschillen een paar kleine bakjes. Waarna het piekeren begon: hóe dan? Zo'n bakje op de kiek, dan ben je gauw klaar, maar dan ontbreekt het heerlijke fantaseren, uitproberen, rotzooi in huis en gesmolten kledders chocola, caramel, banaan en ehm.. framboos, dat waren meen ik de smaken. Ze kunnen het niet navertellen en ik ook niet want de verpakking- je weet het vast nog wel: het enige dat je weggooit. Deed ik dus ook. En om wille van de naam ga ik echt niet op m'n kop in de vuilcontainer staan. Ik mag dan wel gek zijn, maar zó knetter? Dacht et niet. IJskoud de beste? De smaak was raak, dus moest ik wel twee keer proeven. Dat bracht trouwens ook geen doorslaggevende uitslag- die in m'n mond was steevast de lekkerste. Maar daarom niet getreurd, het was weer een feestje, ook om de plaatjes van dat festijn te maken hoor. Al heb ik er als gebaar naar Moeder Natuur ook wat door haar geschapen ijs als fotootje bij gezet. Brrrr!

natuurijs