Aaltje zat op een paaltje- 1









Krák zei 't paaltje... Maar was Aaltje weg? Dacht het niet. Soms klopt zo'n kinderliedje écht niet. In dit geval dus ook. Niet. Of de turkse tortel Aaltje heet betwijfel ik trouwens ook. Sterk. Maar ja, ze- of hij- zat wél op een paaltje. Het paaltje was trouwens- laten we het nog even lekker ingewikkelder maken dan het toch al was- geen paaltje. Meer een afgebroken bezemsteel. Niet dat ik er ooit op gevlogen heb, zó'n heks ben ik nou ook weer niet. Maar ik heb er wel de vloer mee aangeveegd. De terrasvloer dan dus. Vandaar dat ik het weet- van die bezemsteel. Tortel- of tortelina- zat er rustig de boel te bekijken. Ik durfde niet te zwaaien.

