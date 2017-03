Andere artikelen







VV



helleborus















Huh? Tistat, VV? Okee, dat leg ik uit: Voorzichtig Voorjaar. We zijn immers nog niet aan het eind van de staart van Maart, jeweetwel- die zich zo makkelijk roert. En al bloeit er al vanalles, de tere groeisels houden zich nog wijselijk gedeisd. En wat is juist dat tere jonge spul mooi, na een kale winter! In de tuin ruim ik nog niet erg enthousiast, de deken dood blad kan prima van pas komen, of slaap jij soms al heerlijk onder 1 laken? Ikke niet, brrr... maar dat laken mag wél al lekker wapperen, buiten. Rustig aan, al te enthousiast kan letterlijk levens kosten. En zeg nou zelf, je plant dat spul toch niet om ze prompt te laten doodvriezen? De oude wet: teer spul pas ná half mei is heus niet zomaar veranderd. Moedertje Natuur trekt zich niks aan van ons ongeduldig getrappel. Tenslotte is het pas maart. De types die in volle grond nu al bloeien kunnen er wel tegen. En wat zijn ze welkom! Zelfs de auto's worden groen...

MO







krokus





narcis





speenkruid





zelfs de auto is groen





en de was hangt weer buiten









Geplaatst op 23 maart 2017 08:20 en 9 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.