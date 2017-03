Zondagse hulpmiddelen



optimisme







Hulpmiddelen op zondag? Bij een bewolkte bui zo'n opkikker (1) tegen komen- kan niet mooier! En dan een hulpje van iemand anders: het briefje (2) dat ik vond. Extern geheugen klinkt sjieker maar het was een simpel papiertje met een boodschappenlijst. Nou goed dan: lijstJE. Maar toch! Extern geheugen, ik gebruik dat soort papiertjes bijna dagelijks. Anders kom ik thuis met rode bieten terwijl ik ging om boerenkool. Of zo. Ben ik dus duidelijk niet de enige mee. De schaar (3) helpt me daarbij- ik knip smalle papiertjes, ja, lacht u maar. Ons bent zunig.. dat zit er in gehamerd. En eenmaal thuis de bederfelijke boodschappen in de koelkast (4), een ideaal hulpje. Ik haal die spullen trouwens altijd op de fiets. Op foto (5) zie je mijn achterlichtje.Voor langere afstanden pak ik de trein (6). Ga je harder mee dan per fiets en je kunt er ook bij zitten. De was droog ik simpel- rekje (7) in het trapgat en knijpers, klaar. En tot slot andermans hulpmiddel: wandelstokken, al zal dat de juiste naam niet zijn. Ze werden stevig gebruikt en ik had mijn 8ste fotootje..

MO

























achterlicht fiets





in de trein