Bakken op zondag









En nee, zondagsthema-opdrachtgeefster Toos bedoelt vast geen moppen, of het moeten Weesper zijn. Die kan je wél bakken. Ik niet hoor, heb al jaren niet meer de beschikking over een oven. Ooit wel, toen bakte ik ze bruin, letterlijk. Het dagelijks brood hoefde me niet gegeven te worden, ik maakte het zelf, jarenlang. Biologisch volkorenmeel halen twee dorpen verderop en dan met zo'n baal stuifsel wiebelfietsend naar huis terug. Tot ik vond: kláár. Sommige dingen mis ik daar soms wel even van. Het ruikt zo zalig, brood in de oven. En een nog warm vers broodje, mmmmm! Maar nee: mooi geweest. Vond de oven zelf trouwens ook en hield er dus maar gewoon mee op. De gaspitten werken gelukkig nog wel, ik laat het maar zo. Bakgerei is er naast die gepensioneerde oven toch wel. En taarten haal ik (hoe zo lui, ik moet er voor fietsen!) gewoon bij die smakker uit de Zaanstreek. Omdat die befietsbaar is, inderdaad.

MO

* en eh.. smakelijk eten!