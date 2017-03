Ringmussen









Lees ik: ringmussen zijn zeldzaam aan het worden. HUH? Hier zwermt het van dat spul, en we juichen als er een "gewone" huismus mee komt smullen. Want voeren is dagelijkse kost. En ja, dan zijn de ringmussen vaste gast. Bizar! Juist de huismus wordt hier halleluja! onthaalt als ie zich es laat zien, liefst met z'n vrouw. Maar dus is diezelfde ringmus dus blijkbaar een heel speciale gast? Tsss... Wie heeft er een stel huismussen over- ruilen tegen ringmus?

MO