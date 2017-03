Whoops!









Hoe zeg je dat eigenlijk op z'n nederlands: whoops? Ik kom niet veel verder dan hupsakee, en dat klinkt ánders. Minder wuft. Nou zijn we ook niet echt een wuft volk dus dat wij whoops! niet echt kunnen vertalen, ik begrijp het wel. Daar moet je lichtvoetiger voor zijn, luchthartiger misschien ook wel. Als er iéts luchthartig is dan is dat de lucht zelf wel. Het woord is niet voor niets naar de lucht vernoemd. Alhoewel- als je lucht in je hart hebt zou ik een kundig arts aanraden, maar dit terzijde. Het was de hemel zelf die luchtig deed. Speelse wolkjes die als balletdanseresjes langs het zwerk hopsten, de tutu zwierend om de heupjes. Ooit droeg ik ook zo'n tutuutje. Ja, lacht u maar. Ballet hoorde blijkbaar bij de opvoeding maar ik zat liever langs sloten kikkervisjes te vangen. En zo. Dat is dus nooit iets geworden tussen ballet en mij. Maar als ik dan zulke wolkjes zie, ach, éven dan. Ik hoop dat niemand me heeft zien huppelen.

MO