Zorgelijk- update

Kwam ik toch weer dat zorgelijke type tegen.. Meteen maar verteld dat iedereen hier zo meeleefde. Met 'm te doen had. Leugentje om bestwil mág, toch? Dattie er nou hélemaal van opvrolijkte kan ik eerlijkheidshalve niet zeggen al zou ik graag, maar ja. Er kwam een diepe zucht als antwoord. Voor zover meerkoeten zuchten dan. En tja, het beest liep nog net zo triest, vond ik, dus toen verzon ik maar dat iedereen zo- nou ja, wat ik al zei. Kan een wereld van verschil maken, te weten dat er iemand aan je denkt. In het vriendelijke dan. Meer kan ik niet doen, lijkt me. De eerlijkheid gebied me te zeggen dat ik ook niet eens zeker was dat het dezelfde koet was. Ze lijken zó op elkaar, al zullen zij dat waarschijnlijk van ons mensen denken, mens? Loopt állemaal op twee poten, net als wij, zoiets. Hoe dan ook, ik heb m'n best gedaan zichtbaar leed te verzachten. Nou moet ie het verder zelf maar uitzoeken hoor..

Geplaatst op 30 maart 2017 08:49 en 27 keer bekeken

