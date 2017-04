"'t Kan verkeren"









Dat kan het zéker, de foto's zijn van twee opeenvolgende dagen. Dikke mist, de hand voor ogen kon nog nét, kil, nattig, maar vooral grijs. Eindeloos grijs. Daags er na: stralende zon, zónder jas de wandeling gelopen. Zulk goed nieuws zou ik graag in de herhaling gooien maar helaas; dag drie bracht motregen. Heb ik géén fotootje van, ik heb m'n camera te lief. Tja, bewegen moet en dan kan je natuurlijk ook treintje spelen in de woonkamer, tsjoeke tsjoeke achter elkaar aan (en niet verder vertellen hoor maar dat hébben we ook wel gedaan) om wille van de broodnodige beweging. Maar buiten is lekkerder. Echter ook, terwijl dat waarschijnlijk onzin is, beweeg is beweeg. Het voelt wél echter, buiten en dat telt ook, toch? Bovendien, op mijn leeftijd tsjoeketsjoeke, als dat buren dat zien.. Er zijn mensen voor minder opgeborgen.

