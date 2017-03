Káppen nou!









Tja, en dan doen ze het ook nog.. Ik begrijp wel dat er een beetje heel veel mensen zijn op ons aardbolletje. Dat ik hier nog zwaar mazzel heb, qua bevolkingsdichtheid en dus leefruimte. Dat ik niet moet zeuren als er méér mensen die relatieve rust wensen te ondergaan. Dat meer mensen meer bouwen betekent. Meer mensen, meer bouwen- meer drukte. Maar moet dat nou net daar waar ik al jaren zo graag loop, in rust en ruimte? Ja, dus. Juist vanwege die rust, die ruimte. Er wordt een villawijk uit de grond gestampt. Net dáár waar we verzuchten: o heerlijk toch, die weidsheid! Ach, ik weet heus wel dat het went. En dat ik zelf, na de scheiding van ooit, ook in zo'n ex-weide/nieuwbouwwijk- okee, geen villa's, maar toch- woon. Ook dat de oude bomen letterlijk het veld moesten ruimen. En dat de bouw best interessant is om te volgen. Dat doe ik dus. Maar toch..

MO