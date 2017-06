Bloeiweer









Bloeiweer- en ja hoor! De waterlelies gooiden zich vol energie in de volgende fase. Wandeling na wandeling volgde ik de voortgang tot... YES! Niet alleen mijn hart ging open, het hunne ook. En wel langs alle oevers riepen ze: het feest is begonnen! Okee, de gele plomp komt weer achteraan kakken, maar ja, slome duikelaars moeten er ook zijn, blijkbaar. Stel- alle blommetjes knallen hun voorraad hoplakee- op het zelfde moment de wereld in. Dan is de buitenboel daarna maar kaaltjes, ja toch niet dan? Kunnen we eind mei zo door naar de herfst. Slecht idee, dat schrappen we meteen maar weer, okee? Laat dit feestje nog maar even duren a.u.b...

