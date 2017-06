Zonnig Zoutkamp







Zullen we naar Zoutkamp? Die vraag kwam niet geheel onverwacht, we wilden al een tijdje maar ja, prettig weer is niet onbelangrijk bij een uitje dat slenteren behelst. Lopen door oude.. jaja, héél oude, ik citeer: "De naam is te herleiden tot Solte Campe, een plaats waar vroeger zout is gewonnen uit laagveen en werd voor het eerst in 1418 genoemd. Zoutkamp is ontstaan uit een schans die in 1575 is aangelegd door de Spanjaarden". Dit slenteren dus, door zulke heel oude plekken, geeft keer op keer een soort ontzag-gevoel. Ik bedoel maar,. zó oud zullen wij nooit worden, maar zij wel. Tiswat.. Hoe dan ook- het was een heerlijke dag. Zon, alle tijd, historie, fraaie dingen en prettige happen, niks mis mee. Of zoals de Groninger zegt: 't kon minder.

MO