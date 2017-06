Wandel- en dus kijk-weer









Plantjes kijken, in mijn geval. En ja hoor, weer een paar schoonheden gezien. Zo op het eerste gezicht familie van elkaar, al is de ene geel en de andere lilablauw. Beide types hijsen zich omhoog met draaiende "draden" die 'weten' waar ze steun kunnen vinden. Hoe ze dat flikken- géén idee en de uitleg begrijp ik toch niet, bespaar je dus de moeite en trouwens, wonderen zijn veel leuker. De gele slingeraar heet veldlathyrus en de blauwe is vogelwikke. Wil je de officiële namen? Dat kan: lathyrus pratense en vicia cracca. O zo. Loop ik dan zomaar tegenaan, nou ja, overheen. Bijna vicia krákka, maar gelukkig had ik ze op tijd in de gaten. En toen ben ik maar zo vrij geweest van beiden 1 exemplaar mee te nemen.



MO