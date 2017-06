De laatste.. beloofd!









Neeeee, niet het laatste blogje, bejegek, ik kan het toch niet laten. Maar wel de laatste over auto's. Velgen, achterlichten, okee, maar nu nog even kleuren. Kleuren van diezelfde- of steeds andere, weetikveel, het heeft allemaal 4 wielen en 1 stuur (neem ik aan..)- autootjes. Maar de kleuren zijn verschillend al zie ik veel zwart op de weg- is dat mode of vooruitzien op ongelukken- en die zijn niet mis te verstaan. En ja, ik mág cynisch doen over die vierwielers, ik heb er maar twee immers. Ook pedalen, twee zelfs, maar die trap ik zelf rond. Scheelt sportschool, dokters zelfs als je tenminste niet onder die vierwielen komt. Ooit een rijbewijs gehaald, nooit een auto gehad. Dat kán dus. Die mensen bestáán. Maar ik geef toe, het autoloze ras sterft uit. Rijden er daarom zoveel zwarte karretjes rond? Om te wennen? MO