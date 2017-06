Groeizaam weer blijkbaar

Andere artikelen







Het is een week of wat geleden alweer. Zoveel verschil in weertype zit er niet in die periode tot nu maar de fotomodellen zijn foetsie. Iemand met konijnen in actie? Zo ja, dan zijn die beesten voorlopig beslist verzadigd. Ik loop daar regelmatig langs dus ik kan wel zo ongeveer vergelijken. Zulke enorme paardenbloembladeren als daar stonden heb ik niet eerder gezien. Beláchelijk groot eigenlijk. Dat daar nou extra veel honden hoge nood krijgen kan ik ook niet zeggen. Zou een reden kunnen zijn, maar helaas. Dus wilde ik weten- en dat is: meten. Liep ik daar toch wel enigszins voor joker met een kluit paardenbloem van kniehoogte. En ja, thuis aan de meetlat: iets meer dan een halve meter. Oorzaak? Meer honden dan andere jaren? Opwarming, klimaatverschuiving? Géén idee. Jij wel?

