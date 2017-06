Detail op zondag











Details op zondag, dat wordt raden maar. Hint? Nou vooruit dan, ééntje. Foto 5: denk aan Vinkeveen. Neeee, verder krijg je niks, kom nou, je bent slim genoeg om de rest zelf te bedenken. Lollig onderwerp voor de zondagse fotopret, de gekste zaken kan je hiervoor gebruiken. Nou ja, ook weer niet álle, het moet wel min of meer netjes blijven. En netjes heb ik het gehouden. Wat denk je wel zeg.. Vooruit, potje gokken als je het niet meteen weet mág. Al kan ik me niet voorstellen.. alhoewel.. misschien toch, even.

Veel plezier!

MO