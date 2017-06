Andere artikelen







"Het komt je aanwaaien"



de linker dus..





"Dat komt je aanwaaien".

Het houdt in dat je er geen of weinig moeite voor hoeft te doen. Precies dát gebeurde me, alweer jaren geleden trouwens, maar ik heb er nog steeds plezier van. Waarvan? Van de aanwaaigieter. Het, nou okee, stormde net niet, maar waaide heel pittig. Nou ben ik niet voor een kleintje vervaard (rare uitdrukking eigenlijk- wel van een grootje? Ik ben verdorie zélf een grootje..) Maar goed, waar was ik? O ja, de wind. Nou ben ik voor geen- o nee, dat zei ik al. Buiten bezig dus, stoere meiden ferme vrouwen. Hélemaal van zessen klaar en zeker welgeschapen al begint de zwaartekracht z'n tol te eisen. Lekker aan het wieden en ineens in m'n stille straatje- rammeldebammel! Herrie van jewelste. Kijk ik dus op- stoer okee, maar wel verstandig. Je weet maar nooit, toch? Een bataljon oorlogszuchtig tuig, dat is wegwezen. Maar nee. Het was een gieter. Ik hoor je denken: een gieter? Helemaal alleen op stap? Gaat niet helemaal goed meer met die MO.. En toch is het waar. Er kwam een groene plastic gieter op me af stuiteren. Zocht asiel denk ik, 't is tenslotte een boze wereld. Blijkbaar ook voor plastic tuingieters. Nou heb ik een grote bek en een klein hartje (niks medisch hoor,maak je niet ongerust) dus ik riep: kom maar, kom maar bij mij- en zowaar dat deed ie. Nu heb ik dus twéé tuingieters, een mooie slanke metalen die ik zelf kocht en die tikje versleten plastic aanwaaier. En laat ik nou juist dié dagelijks gebruiken?

MO











Artikel links Lied: stoere jongens





Geplaatst op 09 juni 2017 08:36 en 33 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.