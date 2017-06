En die lieten ze los!



De flodders dan dus. Gètver, wat een smeerboel maakt dat spul. Welk spul? De larven van de leliehaantjes. Rare naam, want er moeten wil er kroost komen toch ook leliehennetjes bestaan? Maar de soort heet zo: leliehaantje. Oftewel Lilioceris lilii. Mooie naam, mooi kevertje maar wel een hoop stront, permettez le mot. Zo beschermen ze zich. Denken ze.

En da's tot dáár aan toe, maar ze vreten de lelies met huid en haar- of hoe zeg je dat over planten- op. En kijk, dát is dus niet de bedoeling. MIJN bedoeling met de vuurlelies is: lekker even knállen, qua kleur in een bescheiden witte tuin.

In een emmer geplant, af en toe een hapje eten (stront, jawel, maar in beschaafd gedroogde korrelvorm van de plantjesboer- néé, niet de str.. nou ja, laat maar..).

En ja hoor, ook dit voorjaar waren de leliehaantjeslarven present. En ook dit jaar veegde ik ze walgend met mijn hand van de planten. Waarna ik ze wel even op de foto zette (jaha, hand even afgeveegd..). En na de foto verdwaalde mijn voet zomaar per ongeluk richting engerdjes.. tis wat!



MO