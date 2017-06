Luchtvaartweer









Ja zeg.. zit ik daar rustig het avondduister af te wachten, glas vinho verde naast me, vrede op aarde.. komt er ineens een gigaballon in beeld! Niet zo eentje als kinderen krijgen bij feestjes, nee, eentje waar -neem ik aan, kon ze niet zien- mensen in zitten. Het gevaarte zeilde in alle rust van links naar rechts de kamerramen langs. Wel hoger trouwens hoor, gelukkig. Voor wie het naadje van de kous wil weten: van zuid naar noord. Héél goed, de kamer ligt dus oost- west.. weet je dat ook weer. En meteen dacht ik: ikke niet, mij niet gezien, no way. Terwijl het stil schijnt te zijn, beeldschoon en zo, daarboven. Zal best, maar ik ben er nog niet aan toe, aan hemelen. Ook niet in een ballon. Maar even gauw een fotootje (of twee, drie, vier..) moet kunnen.

MO