Paarse morgenster- weer









Jaja, je moet maar mazzel hebben. En dat hád ik! Ik zag ze eerder wel een enkele keer, de laatste jaren niet meer. En ja hoor, nu was het weer raak: Paarse morgenster oftewel Tragopogon porrifolius voor m'n neus! Had ik geen camera bij me, daar kan je verdorie toch ook donder op zeggen. Terug naar huis, fiets uit het schuurtje gesleurd en op morgensterjacht- mét cameraatje om m'n nek. Trapte me een ongeluk, alsof dat ding mij gezien hebbend op slag uitgebloeid raken zou. Maar het had succes, daar stond ie nog! Tig plaatjes geschoten want je zal het beleven dat ze bij thuiskomst onscherp blijken. Gebeurt me nogal eens met dit cameraatje. Maar hoera! Zijn ze nou echt zo mooi of speelt de zeldzaamheid mee? Ik gok het laatste. Een beetje: wat je ver haalt is lekker. Hoe dan ook, hébbes!

MO