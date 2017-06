De familie Redneck is er weer!









Mét vrouw en kroost nog wel. Pa Specht dus, voor wie ze niet kent: pa heeft een rood nekkie, kroost een rooie kop- zónder schaamte neem ik aan, en madame is, zoals we weten geldt dat voor alle vrouwen, bescheiden en kan dus zonder opvallende zaken. Hoor ik daar iemand mompelen? De bonte specht is een jaarlijks terugkerende feestje. Kost me kilo's vogelpindakaas maar dat is hun verschijnen en gedoe meer dan waard. Aan een stevige tak van de magnolia bengelt de halve kokosnotendop en ik smeer 'm dagelijks stevig in. Dagelijks? Meerdere malen daags want ze lusten er wel pap van. Plezier voor alle betrokkenen want ik geniet minstens zo hard als zij genieten van het lekkers. Dat de diverse vogels van anders pluimagen meegenieten is bonuspunten. Zo kan de tv uit blijven, genoeg te zien!

MO