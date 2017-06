Op jacht









Neee, niet met schietgeweer, lasso of andere enge ongein: cameraatje! Op jacht naar zwanenbloembloei. Elk jaar op dezelfde plek en net als alle andere jaren ben ik te ongeduldig. Dat wordt dan dus keer op keer als ik toch onderweg ben even dáár langs fietsen waar ik ze andere jaren zag. Zo'n tic houdt me fit, want ik begin steevast veel te vroeg te verlangen. Los daarvan verhuist het kreng, bloeide zwaantje vorig jaar aan het begin (of einde, net waar je vandaag komt) van het onaanzienlijke slootje, nu een eind verderop. En ja, gelukkig vónd ik er eentje in volle bloei. Okee, 't is karig, maar toch. Prachtig en bijzonder vind ik ze. Nou ja, kijk zelf maar.

MO

*en als je nou denkt: flutfoto- helemaal waar. Vond ik zelf ook. Dus daags er na nóg es daarheen- lag m'n fotomodel overdwars omgeknikt..























