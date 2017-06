Wapperweer













Sjongejonge (x 3) wat een wapperweer was het laatst. De grote bomen aan de overkant zwiepten onfatsoenlijk hard, nog een wondertje dat ze bleven staan. Ze zijn oud. Een es kan wel wat hebben, maar oud maakt kwetsbaar. Breek me de bek niet open.. De pittige wind joeg de wolken op tot grote haast, en de vol in blad staande bomen bogen vervaarlijk onder de druk. Ik heb een tijdje staan kijken, moet ik natuurlijk niet doen want ik hóór ze dan kraken, hou mijn hart vast bij elke nóg heviger gierende vlaag. Van nog wat zon naar bewolkt naar grijs verslechterde de boel, en zowaar, de essen hielden stand. Okee, her en der takken aan de zwier, maar het geheel is eh.. heel. Zucht van opluchting en ja, ik weet het, moet ik dus gewoon niet naar buiten kijken als het stormt! Maar ja..

MO