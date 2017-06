Sporen naar Appingedam









En waarom dan wel? Omdat we naar Museum Møhlmann wilden. Tijdje geleden alweer en de lopende expositie trok. Achteraf: terecht. Het sociale en kunstzinnige deel heeft op de waakvlam gestaan bij me, eigenlijk geen idee waarom, maar nu vlamt 't weer als de kaars met kerst. Nou ja, zoiets. Op naar Appingedam dus! Prettig ritje trein, bij de overstap weer vrijen met de stationspoes die even kattig deed, lang niet gezien, eigen schuld, maar daarna als vanouds slettebakkerig rollend gráág een aai-of-twee-drie wilde. En daarna te voet, ook al zo vervelend, lekker lopen in zalig weer langs mooie vergezichten. Ja, okee, als je geen auto hebt kan je ook met de bus maar dan mis je veel, tenzij het stortregent. En we zijn niet helemáál geschift- dan gaan we niet. MO