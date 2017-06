Kunst kijken









Per trein naar Appingedam, lopend naar het doel: Galerie Møhlmann. De expositie heet Stapel op vee, dus dat komt goed uit, ik heb geen veestapel maar ben er wel stapel op. Stel je voor, niks dan lege weiden.. gras gras en nog es gras, niks roodbonte of zwartwitte te zien. De schapen in de schuur, geen huppellammetjes in beeld, behalve bij de slager en dan zijn ze lang zo mooi niet. Boe! Terecht, deze ode aan het vee dat ons- geen draadje inspraak hebben ze maar toch- dient. En de belofte werd waargemaakt, prachtige portretten zijn er te bewonderen. Klein hapje te zien hier, voor het echte werk moet je gewoon even naar de galerie.

Mèèè.. ehm ..



MO