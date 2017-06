Andere artikelen







"Er zaten zeven kikkertjes.."









Nou okee, ik beken, het waren er maar vijf. Vijf mini-kwakertjes die ik platgetrapt zou hebben als gade niet had geroepen hé, kijk es? Dan bevries ik schichtig, wat wie waar?!? Kikkertjes dus. Nou ja, zó klein dat er bijna een loep voor nodig was om ze te zien. En ja hoor, uiteraard net als het leuk wordt géén camera bij me. Maar ik ben niet voor een kleintje vervaard- stomme uitdrukking trouwens, vervaard? Wie, ikke? Kom nou.. voor een grootje ook niet hoor, ben er verdorie zelf een zeg! Waar was ik? Kikkertjes, jawel. Cameraloos pasgeboren kikkertjes zien, dat kán helemaal niet. Het moest verboden worden. Dus grabbelde ik voorzichtig een handje hippertjes, valt nog niks mee hoor wil je ze héél houden, en dat wilde ik. Liep ik daar dus met een zo goed mogelijk gesloten hand-vol-minikikkertjes-in-m'n-zak. Ik beken, ik héb relaxter gewandeld. Het zijn geboren ontsnappers en dat kon ik voorkomen door stevig te knijpen maar dooie kikkertjes, dát was mijn doel niet. Eenmaal thuis een glazen kopje met steile wand uitgeroepen tot tijdelijk pasgeborenkikkertjesasiel (jaha, ik heb het nadien heus goed afgewassen) en hopla, fotootje! Ploeps, zat er een op de lens. Floeps- eentje ontsnapt, op tafel aan het huppen. Kortom, het viel nog niks mee allemaal. Maaarrrrr: kijk zelf maar. O ja, en die kikkertjes? Die hebben asiel gekregen in m'n vijvertje. Dus als ik tzt wakker lig van gekwaak- eigen schuld.

14 juni 2017

