Zonnebadweer









Neeee, niet voor mij! Ik ben voldoende buiten dagelijks, mij hoeft de zon niet te voorzien van extra vitaminen in de vorm van een bad. Koolmees kennelijk wel. In elk geval die hier in de tuin zich met bijna gesloten oogjes, verenpak gespreid, overgaf aan het zomerweer. Vlak voor het raam op de tuinstoel, mooier kon ik het niet krijgen. Een jonge vogel, maar hoe zo'n zonnebad genomen moest wist ie al prima. Het ritselt van het jonge spul, dus ik word dagelijks wel getrakteerd op een of ander aandoenlijk tafereeltje. Dit was er één van. Ik heb geen bezwaar, integendeel, kom maar op!

MO