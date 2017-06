Andere artikelen







Meneer mijn echtgenoot was al naar bed. Ik ben een laatganger, lekker nog effies klooien, pc nog even aan en zo. Glas vinho verde erbij, prima. De wind had ook nog geen zin om te slapen. Ligt dat nou aan mij of wappert het dit jaar bijna constant? De donkere tuin bracht weinig geruststelling met allerhande zwiepende spookfiguren. En daar was ineens een hard krassend geluid. Ook: TIKTIKTIK! Duidelijk van buiten. Ken je dat gevoel? Dat je nekharen overeind gaan staan, en overal kippenvel? Gètver! Het vreemde harde krassen hield aan, en toen ik rondkeek zag ik een spook tegen het bovenraam. De rolgordijnen waren wel neer maar die van dat kleine bovenraampje, mwah, niet nodig. Daar kijkt toch geen hond de kamer in. Geen hond nee, maar echt lekker zat ik niet meer.. tot ik de donkere figuur herkende. Een jonge merel die klunzig houvast probeerde te krijgen aan het raamkozijn... aggut! Was ik me weer es te pletter geschrokken van een stumperdje dat zelf waarschijnlijk doodsbang was. Boze wereld..

