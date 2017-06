Krijg nou...

Andere artikelen







Onderweg zie je nog es wat. Nou ja, wat? Véél! Ik zag de Groninger versie van de Haagse Tieten van Borst. Zeg maar es dat dát niks is. En eerlijk gezegd vind ik ze mooier dan die van Borst, zo puntig op die leeftijd? Kom nou.. Ik hoef maar een blik neerwaarts te slaan (voorzichtig, dat wel) om te zien dat eh.. nou ja.. eh.. Tegen dat ik die blik weer heb opgehesen ben ik kwijt welke tekst ik hier had willen zetten. Geen punt (haha..), dan verzin ik toch gewoon even een nieuwe. Geen idee wat die Grunneger versie als vulmiddel gebruikte. Het resultaat is- naar mijn smaak- fraaier, ronder, liever. Maar ja, O o den Haag, ik wéét toch hoe dat daar gaat. Ik kom er vandáán zeg! Gelukkig maakte de heropvoeding vanuit het Groningse veel goed. Tja, er gaat nou eenmaal niets boven.. eh.. MO











