Verkeers-etc-borden op zondag







Tja, wat moet ik hier nou voor tekst bij zetten, als het goed is kennen we allemaal alle borden (ik dus niet..). En reclame maken is niet mijn sterkste kant. Mogen de belanghebbers lekker zelf doen. Dus merendeels heb ik het verkeer gekozen. Sjonge wat een borden-oerwoud als je er op gaat letten! Ja okee, le moet er natuurlijk altijd op letten maar och, te voet en op de fiets sjees je makkelijk door de rood-witte oerwoud heen. Wél effies opletten of er niet iets gemotoriseerds ook zo denkt. Want ik ben heus de enige niet die lak ( jawel, rood-witte..) heeft aan moeten. Maar vandaag moet het dan maar even: letten op borden. Nou doe ik dat heus wel es hoor, dat je niet denkt.. op m'n bord 's avond bijvoorbeeld, let ik heel goed. En dat is eigenlijk onzin want wat er óp ligt heb ik zelf gebakken. Okee, gekookt kan ook.

Maar genoeg geleuterd- de zon roept: kom mee naar buiten allemaal.. En dat ga ik dus maar doen.

Laterzzz!

MO