Natte oogjes



Kijk, ik ben niet echt een janker. Moet je met iets stevigs komen als je tranen wenst te zien, dat beloof ik. Maar een beest, een oud beest..

In dit geval een paard. Ik noem ze PP= PensioenPaarden. Hun taken zijn volbracht, en nu mogen ze blijven. Tot het eind hunner tijden. Dat vind ik terecht en mooi. Op de boerderijen hebben ze waarschijnlijk hard gewerkt en de kinderen hebben op ze gereden.

Zo'n PP komen we bijna dagelijks tegen. Meestal zien we het silhouet in de verte achter de schuren. Ik groet dan in gedachten. Maar deze keer..

Bingo! PP stond tegen de afrastering langs het pad dat we liepen. Tja, daar kan ik dan niet zomaar aan voorbij gaan. Dat wordt een praatje, Paard luisterde geduldig. Omdat het dier de rust zelve was liet ik me even besnuffelen, ter kennismaking. Vanuit de verte had ik al vaak gezwaaid maar echte kennismaking is ánders.

De ogen stonden volkomen kalm dus ik liet gebeuren wat gebeuren ging. Fluwelen neus over mijn handen, kijk, dan word ik dapper en durf te strelen. Viel wel goed, begreep ik uit de reactie. Zo stonden we even in rust. Hoe mooi..

Krijg ik verdorie wéér natte ogen.



MO