Kippige luis aan de bril

Ja okee, ik weet wel zo ongeveer wat je nu denkt. Dat mens van MO is echt een tikkeltje de weg kwijt. Klopt dat? Nee, niet liegen! Maar het is wáár. Okee, ik ben brildragend. Omdat ik zónder een mug voor een olifant aan zie, of omgekeerd, heb ik een reservebril. Voor het geval dát, want een geleidehond heb ik ook niet. Wel dus die reservebril en daar draait dit allemaal om. Ik wilde het ding even schoonmaken. Want reserve zijn is okee, maar je moet wel altijd klaar staan voor actie. En daar waar ik dat ding dan voor nodig heb, heeft ie mij nodig om te kunnen functioneren. Dus poets ik zo heel af en toe zijn ego even op. Ben ik wel gewend, als vrouw. Ja toch meiden? En zie daar- de luis in de pels was verhuisd naar mijn reservebril.. Hoe gek wil je het hebben? Of zou het arme beest bijziend zijn?

